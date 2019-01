Kingdom Hearts 3: come sbloccare il Keyblade Luce Stellare

I giocatori di Kingdom Hearts 3 possono ottenere il Keyblade Luce Stellare dall'inizio dell'avventura. Per farlo basta completare alcune sfide all'interno del gioco mobile Kingdom Hearts Union Cross, scaricabile gratuitamente per i dispositivi iOS e Android.

Se non lo avete già fatto, prima di tutto dovete scaricare Kingdom Hearts Union Cross sul vostro dispositivo iOS o Android. Una volta installato il gioco, avviatelo e premete il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra dello schermo. Adesso scegliete l'opzione Altro, cliccate su x3 in basso a sinistra e infine selezionate Regno Classico.

Per ottenere il Keyblade Luce Stellare dovrete raggiungere gli obiettivi di punteggio richiesti nei mini-giochi di questa sezione. Dal momento che si tratta di obiettivi cumulativi, tutto quello che dovete fare è portare a termine le partite fino a quando non avrete raggiunti i punteggi richiesti. Per consultare gli obiettivi in questione potete cliccare sulla voce Sfida a tempo limitato, sotto il pulsante del Regno Classico. Scorrendo la pagina in basso, inoltre, potrete consultare dei consigli utili su come affrontare ciascuno dei mini-game proposti.

Dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi, selezionate di nuovo la voce Sfida a tempo limitato e scegliete l'opzione Emetti codice prodotto, poi selezionate la piattaforma in cui state giocando a Kingdom Hearts 3 (PS4 o Xbox One), così da ricevere il codice con cui riscattare il Keyblade Luce Stellare. Adesso non vi resta che inserire il codice nello store della vostra console per scaricare il Keyblade e usarlo nel gioco!

Ricordiamo che Luce Stellare è un'arma usata dalle reclute degli Indovini prima della Guerra dei Keyblade. Le sue statistiche sono: Forza 4 e Magia 4. Per vedere il Keyblade in azione, potete guardare il filmato proposto in apertura.