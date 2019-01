Kingdom Hearts 3: come vedere i Punti Vita HP dei nemici

Durante i combattimenti di Kingdom Hearts 3 sarà possibile vedere i Punti Vita (HP) dei nemici presenti sul campo di battaglia. Questo sarà possibile grazie a una speciale abilità di Sora: di seguito vi spieghiamo come funziona.

Sora è in possesso di un'abilità di scansione che viene attivata dall'inizio del gioco. Durante il combattimento, il protagonista sarà in grado di scansionare i nemici per mostrare i loro Punti Vita (HP).

La barra della salute dei nemici sarà posizionata in alto a destra sullo schermo. In particolare noterete la presenza di una barra verde, che sarà di dimensioni diverse a seconda della forza del nemico. Mentre attaccate gli avversari, parte di quella barra diventerà di un colore rosso scuro, per poi scomparire man mano che la salute del nemico si abbasserà.

Nel caso dei nemici e dei boss più forti, invece, potrete vedere anche delle caselle verdi sotto i Punti Vita (HP). Queste indicheranno quante barre della salute ha a disposizione il nemico. Quando svuotate la barra principale, questa riempirà di nuovo e una delle caselle verdi si svuoterà.

Se lo preferite, potete disattivare l'abilità di scansione di Sora in qualsiasi momento dalle Impostazioni del menu. Ovviamente, in questo modo non sarai più in grado di vedere i Punti Vita (HP) dei nemici.

Vi state divertendo con Kingdom Hearts 3? Per non lasciarvi sfuggire nulla nel corso dell'avventura, non dimenticate di consultare la nostra Guida ai collezionabili della galassia Via Stellare.