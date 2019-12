Kingdom Hearts 3: confermata la data di uscita del DLC ReMind su PS4 e Xbox One

In occasione del PlayStation State of Play 2019 è stata confermata la data di uscita di ReMind, il nuovo DLC di Kingdom Hearts 3 previsto in arrivo il 23 gennaio 2020 su PS4 e il 25 febbraio 2020 su Xbox One.

Le date di uscita di ReMind erano già trapelate nella giornata di ieri, grazie al trailer ufficiale del DLC che potete vedere in cima alla notizia, e che Square Enix aveva provveduto a rimuovere perché emerso prima del previsto.

Durante lo State of Play 2019, dunque, è arrivata la conferma ufficiale che il nuovo DLC di Kingdom Hearts 3 debutterà il 23 gennaio 2020 su PS4 e il 25 febbraio 2020 su Xbox One. Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del DLC ReMind:

"ReMind, l'altra storia che si è svolta durante il climax di Kingdom Hearts 3. Determinato a salvare Kairi, Sora si reca al Cimitero dei Keyblade poco prima dell'ultima battaglia. Privo di una forma corporale, individua i cuori di sette guardiani della luce".

Siete pronti a tornare nell'universo di Kingdom Hearts 3 per vivere questa nuova avventura su PS4 e Xbox One?