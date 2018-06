Kingdom Hearts 3: confermata la finestra di lancio fissata al Q4 del 2018

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, Square-Enix, oltre ad aver discusso delle entrate finanziare relative all'ultimo quarto dell'anno, è tornata a parlare - seppur in modo indiretto - della finestra di lancio di Kingdom Hearts III.

Square-Enix ha confermato che prima di Shadow of the Tomb Raider, prossimo capitolo della trilogia reboot avviata da Crystal Dynamics ed ora in mano a Eidos Montreal, non ci saranno altre pubblicazioni di alto profilo da parte del publisher nipponico. Considerando questo, appare certo, ora più che mai, che Kingdom Hearts 3 farà il suo debutto durante il Q4 dell'anno, ovvero in un periodo di tempo compreso tra il mese di ottobre e quello di dicembre (è stato più volte ribadito che la data di lancio non slitterà al prossimo anno).

Kingdom Hearts III è atteso su PlayStation 4 e Xbox One. Vi ricordiamo che il titolo di Square-Enix sarà presente in forma giocabile all'E3 2018 di Los Angeles. Proprio in questa occasione, verrà presumibilmente svelata la data di lancio definitiva del gioco, dal momento che la compagnia ha confermato che sarebbe arrivato un annuncio in merito durante il mese di giugno. In attesa di scopririne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima per un approfondimento sulla nuova avventura di Sora e compagni.