Kingdom Hearts 3: confermate le opzioni sulle performance grafiche

Mentre in Occidente dovremo aspettare il 29 gennaio, Kingdom Hearts III è già disponibile in Giappone, per cui stanno cominciando ad arrivare alcune informazioni in anteprima riguardanti l'attesissimo, nel vero senso della parola, titolo di Square Enix.

Vi abbiamo raccontato della Patch 1.01 di Kingdom Hearts, già disponibile in Giappone per i possessori del gioco e per chi ne ha effettuato il preload, che pesa 2GB, aggiunge al menù principale gli Archivi della Memoria e aggiusta una serie di bug non meglio precisata. Sempre stando ad alcuni utenti giapponesi in possesso di una copia PC del titolo, sembra che sia confermata anche la presenza di alcune opzioni relative alla grafica e alle performane del gioco, che precedentemente non erano state rivelate, e che stando ad alcune voci sarebbero disponibili anche sulle versioni PlayStation 4 e Xbox One.

Tramite il menù opzioni si può accedere alla sezione chiamata appunto "Graphics", che permette di scegliere tra la Standard Mode e la Stable Mode. La prima modalità offre un miglior framerate a discapito del dettaglio visivo, mentre la seconda prevede una grafica migliore penalizzando però un po' le performance generali. Il terzo capitolo della saga di Square Enix sarà disponibile in Europa a partire dal 29 gennaio. Dopo il lancio, è previsto l'arrivo di alcune patch che aggiungeranno il vero finale e un filmato segreto. Nell'attesa, potete leggere la nostra recensione di Kingdom Hearts 3.