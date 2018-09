Kingdom Hearts 3: copertina ufficiale disegnata da Tetsuya Nomura e nuovi screenshot

Dopo aver pubblicato il nuovo trailer dedicato a Big Hero 6, Square-Enix ha diffuso anche la Box Art ufficiale di Kingdom Hearts 3: la copertina è disegnata da Tetsuya Nomura e presenta in primo piano buona parte del cast, tra cui Sora, Paperino, Pippo e Topolino.

Oltre alla copertina, il publisher ha diffuso anche nuovi screenshot a tema Big Hero 6, ulteriori dettagli su Kingdom Hearts 3 sono attesi durante il Tokyo Game Show, in programma dal 20 al 23 settembre, in questa occasione Square-Enix terrà un panel dedicato al gioco con la presenza di producer, sviluppatori e doppiatori giapponesi.

Kingdom Hearts 3 arriverà in Occidente per il 29 gennaio 2018 nei formati PlayStation 4 e Xbox One, entro fine anno farà invece la sua comparsa Kingdom Hearts VR Experience, esperienza in Realtà Virtuale esclusiva per PlayStation VR.