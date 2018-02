Kingdom Hearts 3: la data d'uscita verrà svelata all'E3 2018?

è tornato a mostrarsi alin due stupendi trailer che hanno presentato il mondo di, il nuovo tema musicaledi Hikaru Utada e il ritorno di alcune vecchie conoscenze come Marluxia e Vanitas.

Square Enix, purtroppo, non si è sbottonata sulla data d'uscita, ancora fissata per un generico 2018 su PlayStation 4 e Xbox One. Quando sarà annunciata? Secondo AllGamesDelta (trovate il tweet in calce) la compagnia giapponese svelerà la data di lancio di Kingdom Hearts 3 nel corso dell'E3 2018, un'ipotesi tutt'altro che remota considerata l'importanza della kermesse losangelina che si svolgerà dal 12 al 14 giugno 2018. Restiamo in attesa di un comunicato ufficiale da parte di Square Enix.

Cosa ne pensate al riguardo? Ritenete anche voi che il palcoscenico dell'E3 sia il posto giusto per un annuncio di questo tipo?