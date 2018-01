Kingdom Hearts 3: la data di lancio verrà annunciata a febbraio?

Stando a una voce di corridoio emersa nelle ultime ore, pare che la data di lancio dipotrebbe essere svelata a febbraio. Secondo la fonte che ha diffuso il rumor, inoltre, il gioco dovrebbe uscire durante il terzo trimestre del 2018.

Come spiegato dallo youtuber TheGamersJoint (potete vedere il filmato in cima alla notizia), i leak in questione sono del tutto anonimi, anche se la fonte sembrerebbe essere la stessa che ha anticipato con successo l'annuncio di The World Ends With You per Nintendo Switch.

Secondo il rumor, dunque, la data di lancio di Kingdom Hearts 3 sarebbe fissata per il terzo trimestre del 2018 (compatibilmente a quanto trapelato dai listini di Target), con il suo annuncio atteso per il mese di febbraio. Dal momento che si tratta di semplici voci di corridoio non confermate, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori chiarimenti da Square Enix (ricordiamo che il publisher ha già dato una mezza conferma per l'uscita del gioco nel 2018).