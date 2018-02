Kingdom Hearts 3: la data di uscira sarà svelata questo fine settimana?

Secondo alcuni rumor, la data di uscita dipotrebbe essere svelata nel weekend, più precisamente nel corao del, l'evento ufficial del Fan Club Disney che si terrà in Giappone dal 10 al 12 febbraio.

Non è la prima volta che si parla di febbraio come probabile mese scelto da Square-Enix per il reveal della data di lancio del gioco, in questo caso però l'insider autore della speculazione aveva già anticipato prima del tempo l'esistenza di The World Ends With You Final Remix per Nintendo Switch, dimostrando di essere molto vicino al publisher Square-Enix.

Non ci resta che attendere per saperne di più, secondo alcune voci il gioco potrebbe uscire tra luglio e settembre, al più tardi all'inizio dell'autunno, comunque in tempo per le festività natalizie.