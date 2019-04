Kingdom Hearts 3: dettagli sulla Modalità Critica dal Co-Director Tai Yasue

In seguito all'esordio di Kingdom Hearts 3, Tetsuya Nomura ha confermato ai fan della saga che il Team di Sviluppo ha in programma di dedicarsi ad un supporto post-lancio di KH3.

All'interno di questo programma, rientra la pubblicazione di una Modalità Critica, finalizzata ad offrire ai giocatori più volenterosi la possibilità di cimentarsi con un livello di difficoltà maggiore. In occasione della Game Developers Conference di quest'anno, Tai Yasue, Co-Director di Kingdom Hearts 3, ha rilasciato un'interessante intervista alla Redazione di Game Reactor, all'interno della quale ha avuto modo di offrire qualche dettaglio aggiuntivo su di quest'ultima.

In quest'occasione, Yasue ha infatti discusso in questi termini della nuova modalità: "Volevamo realizzarla nel modo giusto, quindi non è superficiale. Volevamo una nuova esperienza, e ci siamo resi conto che c'era molto che avremmo potuto effettivamente fare". Tra gli elementi principali evidenziati dal Co-Director, troveremo, l'introduzione di nuove abilità, così che i giocatori possano disporre di maggiori opzioni in termini di tecniche offensive. Inoltre, la Modalità Critica includerà alcune modifiche all'IA degli avversari, così da innalzare ulteriormente il livello di sfida. All'interno di questo nuovo quadro, per affrontare il proprio viaggio nei panni di Sora, potrà risultare utili per i Giocatori padroneggiare adeguatamente i potenziamenti offerti dal consumo delle pietanze cucinate in compagnia del Piccolo Chef.



Purtroppo, ad ora non sono state confermate date precise in merito alla pubblicazione di nuovi contenuti. In attesa di saperne di più, potrebbe farvi piacere discutere del finale di Kingdom Hearts 3, approfondito dal nostro Antonello "Kirito" Bello all'interno di uno speciale disponibile sulle pagine di Everyeye.