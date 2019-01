Kingdom Hearts 3 è disponibile da oggi in Europa su PS4 e Xbox One

Sia i fan di vecchia data che i nuovi arrivati seguiranno le fantastiche avventure di Sora in Kingdom Hearts 3, un giovane eroe del Keyblade che ha il compito di proteggere l’universo da forze malvagie conosciute con il nome di Heartless.

Sora, con l’aiuto dei suoi fedeli compagni Paperino e Pippo, ovvero degli emissari inviati da Re Topolino dal Castello Disney, si unirà ai personaggi più famosi della Disney e della Pixar per cercare di sconfiggere l’oscurità e salvare l’universo. “Sono felice che Kingdom Hearts 3 sia finalmente disponibile”, ha affermato Tetsuya Nomura, Director della serie Kingdom Hearts. “La storia è piena di misteri, quindi i giocatori potranno prendersela con calma per non perdersi nessun particolare. L’avventura è nel viaggio in sé, non solo nella destinazione finale. Questa storia rappresenta una delle esperienze più grandi mai vissute da Sora e dai suoi amici, quindi spero tanto che piaccia ai giocatori. A tutti i nostri fan di tutto il mondo, grazie per aver aspettato pazientemente l’arrivo di questo giorno.”

“Kingdom Hearts 3 è la continuazione di una fantastica collaborazione creativa longeva tra Tetsuya Nomura, i mondi e i personaggi di Square Enix e Disney”, ha dichiarato Sean Shoptaw, SVP Global Games and Interactive Experiences, Disney Parks, Experiences and Consumer Products. “Il nuovo capitolo di questa serie amatissima dai fan è il risultato perfetto della nostra filosofia dell’abbinare personaggi e mondi Disney e Pixar ai migliori partner videoludici e dar loro la flessibilità di creare qualcosa di magico e inaspettato. Siamo felicissimi che oggi i fan possano finalmente divertirsi con questo titolo.”

Kingdom Hearts 3 include una serie spettacolare di doppiatori che hanno dato vita ai personaggi dei film dei Walt Disney Animation Studios e Pixar Animation Studios più amati. Tra coloro che sono tornati a impersonare i loro ruoli per il videogioco troviamo Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad e Jonathan Groff di Frozen, Zachary Levi di Rapunzel, Jamie Chung di Big Hero 6 e altri ancora. Il brano d’apertura Face my Fears creato da Skrillex, vincitore di otto Grammy Award e fan di vecchia data della serie e dalla celebre cantautrice di fama internazionale Hikaru Utada, è ora disponibile su iTunes Store.