Kingdom Hearts 3: disponibili tanti nuovi screenshot dedicati al mondo di Big Hero 6

Quest'oggi, Square Enix ha pubblicato tantissimi nuovi screenshot in alta risoluzione di Kingdom Hearts 3, oltre ad una serie di render dei personaggi.

Gli screenshot si focalizzano principalmente sul mondo di Big Hero 6. Mostrano Sora, Pippo e Paperino impegnati in combattimento a San Fransokyo, oltre ai membri del team Big Hero 6, tra cui spiccano Hiro e Baymax. Trovate tutte le immagini, assieme ai render in alta risoluzione di alcuni personaggi, nella galleria allegata in calce a questa notizia.

Nel corso del recente Tokyo Game Show 2018, è stato pubblicato un nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 dedicato ai mondi di Toy Story e Frozen. Ieri, invece, è stato svelato il cast dei doppiatori inglesi. Haley Joel Osment riprenderà il ruolo di Sora e i personaggi Disney saranno interpretati dagli attori originali. Ad esempio, Kristen Bell e Idina Menzel presteranno la loro voce ad Anna e Elsa di Frozen, esattamente come Tony Anselmo e Bill Farmer per Paperino e Pippo.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che Kingdom Hearts 3 verrà pubblicato il prossimo 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One. Avete già avuto modo di ammirare la copertina ufficiale?