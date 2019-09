Kingdom Hearts 3: il DLC Re:Mind si presenta nel secondo trailer ufficiale

Come promesso, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Re:Mind, primo DLC narrativo di Kingdom Hearts 3.

Il filmato ci offre un nuovo assaggio della storia, presentandoci i personaggi secondari che il trio di protagonista avrà modo di incontrare, e mostra alcuni brevi stralci di gameplay senza tuttavia svelare la data d'uscita ufficiale e/o il prezzo di vendita. Guardate voi stessi in cima a questa notizia. Buona visione!

RE:Mind introdurrà un reame "molto familiare" ai fan storici della saga, almeno tre personaggi giocabili (Roxas, Aqua e Riku), nuove battaglie contro i boss (in alcune di esse sarà anche possibile passare da un personaggio all'altro), un nuova forma di Sora da padroneggiare e una storia che ci permetterà di conoscere in maniera più approfondita alcuni membri dell'Organizzazione XIII. Assieme al DLC, verrà anche pubblicato un aggiornamento gratuito per tutti che introdurrà nuovi Keblade.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Kingdom Hearts 3 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e Xbox One: Square Enix non ha ancora fornito dettagli su un eventuale approdo su PC. Se per un motivo o per l'altro ve lo siete lasciato sfuggire, vi consigliamo di guardare anche il primo trailer di Re:Mind pubblicato poco prima dell'E3 di giugno.