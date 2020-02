Kingdom Hearts 3: il DLC ReMind è ora disponibile anche su Xbox One

Ad un mese dalla pubblicazione su PlayStation 4, ReMind, primo e unico DLC narrativo di Kingdom Hearts 3, è ora disponibile all'acquisto al prezzo di 29,99 euro anche su Xbox One.

Grazie a Re Mind, i giocatori che hanno completato Kingdom Hearts 3 possono avventurarsi in nuovo episodio giocabile e svelare nuove verità lungo il cammino. Hanno inoltre l'opportunità di affrontare 13 battaglie boss nell'episodio Limitcut e una battaglia boss nell'episodio segreto, divertirsi con la nuova modalità Foto-saluto, provare la funzionalità di Presentazione e scegliere una nuova modalità “Menu Premium”, che include vari livelli di difficoltà e sfide.

ReMind vanta un cast di doppiatori stellare, tra cui spiccano Haley Joel Osment (The Boys, Il sesto senso) come voce del protagonista Sora, Dylan Sprouse (Zack e Cody al Grand Hotel) come voce del misterioso Yozora, Christopher Lloyd (Ritorno al futuro) come voce del malvagio maestro Xehanort, Bret Iwan (La casa di Topolino) come voce di Topolino, Jesse McCartney (Alvin and the Chipmunks) come voce di Ventus e Alyson Stoner (Step Up: All In, Camp Rock) come voce di Kairi e Xion.

Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione del DLC ReMind curata dal nostro Gabriele Laurino. Prima di salutarvi, ci teniamo inoltre a ricordare che oggi 25 febbraio, in occasione del lancio del DLC a pagamento, Kingdom Hearts 3 è stato aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass per console.