Kingdom Hearts 3 e il DLC ReMind: riassumiamo la storia di KH3 con questo video

Kingdom Hearts 3 ReMind è disponibile su PlayStation 4: quale occasione migliore per ripercorrere le tappe fondamentali del viaggio intrapreso da Sora e compagni nell'ultimo GDR di Square Enix?

Considerato da Tetsuya Nomura come la conclusione del Capitolo di Xehanort, il terzo atto dell'epopea ruolistica di Kingdom Hearts ha posto sulle spalle dell'eroe del Keyblade un compito estremamente gravoso, ossia quello di raccogliere l'eredità dell'intera saga e fare in modo che le aspettative maturate dai fan nei 13 anni attesi per il lancio di KH3 non fossero disattese. Tutto ciò, provando al contempo a emozionare un pubblico estraneo a questo genere e alla trama intessuta dai racconti interattivi precedenti.

Con l'aiuto di Antonello "Kirito" Bello e del suo riassunto della storia di Kingdom Hearts 3, saltiamo ancora una volta sull'ottovolante di emozioni che ci ha regalato la battaglia di Sora contro gli Heartless che infestano il multiverso Disney e Pixar ricreato dal team di Nomura.

Per quanto riguarda Re:Mind, vi ricordiamo che la nuova espansione di KH3 introduce un episodio giocabile insieme a Sora, un Limitcut con ben 13 battaglie da affrontare contro boss tanto arcigni da richiedere degli approcci originali e una grande duttilità nel passaggio tra i diversi stili di combattimento del protagonista e dei suoi alleati.