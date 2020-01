Kingdom Hearts 3 DLC Video Recensione: successo o delusione?

A distanza di quasi un anno esatto dalla pubblicazione di Kingdom Hearts 3, il team di sviluppo capitanato da Tetsuya Nomura ha reso disponibile un nuovo contenuto aggiuntivo.

Il DLC Re:Mind punta ad arricchire la narrazione offerta dall'ultimo capitolo della celebre serie Square Enix, andando ad ampliare le vicende conclusive vissute da Sora, Pippo, Paperino e compagni. Per scoprire se quest'espansione è riuscita o meno nel suo intento, la Redazione di Everyeye ha realizzato un'apposita video recensione. Dopo aver affrontato nuove battaglie a colpi di Keyblade ed aver concluso questo ulteriore ultimo viaggio in compagnia dei protagonisti della saga del Reame dei Cuori, siamo dunque pronti ad illustrarvi i punti forti e le mancanze del DLC confezionato dagli sviluppatori di Kingdom Hearts 3. Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Vi ricordiamo che, attualmente, il DLC Re:Mind è disponibile esclusivamente su PlayStation 4, sulla quale risulta accessibile dalla giornata odierna, venerdì 24 gennaio. Il contenuto, tuttavia, è atteso anche su Xbox One. La piattaforma Microsoft accoglierà infatti il DLC il prossimo 25 febbraio. Se prima di tornare ad impugnare il vostro Keyblade preferito sentite il bisogno di un rapido ripasso, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un utile riassunto della storia di Kingdom Hearts 3.