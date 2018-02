Kingdom Hearts 3: due trailer svelano il mondo di Monsters Inc. e il nuovo tema musicale!

Nel corso di una presentazione che si è tenuta all'eventodi Tokyo,ha pubblicato due nuovi trailer dell'attesissimo

Il primo, che trovate in apertura, mostra per la prima volta in via ufficiale il mondo di Monsters Inc, la cui esistenza era già stata anticipata dal leak di alcuni screenshot. È possibile ammirare Sora, Paperino e Pippo in versione mostruosa, oltre che ad alcuni dei celebri personaggi del film Pixar, come Sulley, Mike e Boo. Per l'occasione, è stato svelato il ritorno di due vecchie conoscenze della saga, Marluxia e Vanitas. Nel filmato che trovate in calce potete invece ascoltare il nuovo tema musicale di Hikaru Utada, intitolato Don't Think Twice.

Sfortunatamente, non è stata rivelata la data d'uscita, pertanto Kingdom Hearts 3 risulta ancora previsto su PlayStation 4 e Xbox One in un generico 2018.