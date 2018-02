Kingdom Hearts 3: emergono nuovi dettagli su sviluppo, gameplay, Gummi Ship e tanto altro

è tornato a far parlare di sé grazie ai due trailer pubblicati in occasione deldi Tokyo. La data d'uscita è ancora avvolta nel mistero, ma subito dopo la proiezione dei filmati è stato mostrato un video-messaggio di(non pubblicato in rete), che ha svelato nuove informazioni sul progetto.

Il director ha confessato di aver aspettato tanto a mostrare in azione Rapunzel a causa della complessità della fisica dei suoi capelli. Ora è perfettamente in grado di dondolare dagli alberi e di interagire con il mondo di gioco che la circonda, mentre i capelli reagiscono correttamente al vento. Nel trailer è anche stata mostrata brevemente la città di Corona, popolata da personaggi non giocanti, dove sarà anche possibile nuotare.

Nel gioco ci saranno nuovi Keyblade e attacchi cooperativi. La Gummi Ship sarà personalizzabile, includerà parti adibite al combattimento e permetterà ai giocatori di muoversi liberamente in ambientazioni simili ad un open world.

C'è almeno un altro mondo non ancora mostrato e che sarà incluso nel gioco, ma non sono stati forniti indizi al riguardo. Ognuna delle ambientazioni offrirà un gameplay unico, in particolare l'ultima, un livello che Nomura sognava di realizzare da moltissimo tempo. Torneranno anche gli Heartless rari, che richiederanno delle strategie specifiche per essere sconfitti.

Altre indiscrezioni sono invece arrivate da Game Watch. Pare che la maggior parte dei personaggi (e delle animazioni) siano ormai stati completati, anche se continuano ad esserne aggiunti di nuovi. Per quanto riguarda le ambientazioni, quelle della prima parte del gioco sono complete al 90%, mentre quelle della seconda lo sono al 60-70%. Nessuna informazione invece su quelle finali, il cui stato di sviluppo è segreto. Il team che si sta occupando delle location è formato da 8 sviluppatori, ai quali vanno aggiunti anche quelli esterni: è la squadra adibita a questo compito più grande da molto tempo a questa parte, per Square Enix.

Kingdom Hearts 3 è previsto per il 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, la data d'uscita precisa è sconosciuta. Secondo alcuni sarà svelata durante l'E3 2018, ma si tratta di speculazioni ancora non confermate in via ufficiale dalla compagnia giapponese.