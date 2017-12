Kingdom Hearts 3: emergono nuovi screenshot sull'ipotetico mondo di Monsters Inc.

Dopo le prime due immagini emerse sul forum di ResetEra la settimana scorsa, nelle ultime ore sono trapelati nuovi screenshot diche lascerebbero supporre la presenza di un mondo di gioco dedicato all'universo di

I nuovi screenshot sono stati pubblicati sul forum di Kingdom Hearts Insider, portando a 13 il numero totale di immagini tratte dal gioco che sembrano ritrarre il mondo di Monsters Inc. Come potete vedere nella galleria riportata in calce alla notizia, fra i 13 screenshot in questione trovano spazio anche i primi due che sono emersi sul forum di ResetEra.

Il presunto leak inizia a farsi sempre più interessanti, con un numero crescente di indizi sulla possibile presenza di Monsters Inc. tra i mondi inclusi in Kingdom Hearts 3. Dal momento che si tratta di rumor non ancora confermati, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di una conferma (o una smentita) ufficiale.