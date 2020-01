Kingdom Hearts 3 Final Mix su PS5 e altre piattaforme? Il commento di Square Enix

Nella giornata di ieri Square Enix ha tenuto una questione di Q&A denominata "13 Questions of Darkness" su Twitter. Per l'occasione abbiamo scoperto che il progetto Kingdom Hearts 3 è concluso, non sono previsti altri DLC dopo Re:Mind e anche l'edizione Final Mix non è nei piani della compagnia. Le cose potrebbero cambiare in futuro?

"Non ci sono piani concreti a riguardo, non abbiamo intenzione di lanciare Kingdom Hearts III Final Mix, se il gioco dovesse arrivare su nuove piattaforme in futuro certamente esploreremo questa possibilità ma ad oggi non stiamo lavorando alla Final Mix di KHIII", queste le parole di Nomura, che con il riferimento a "nuove piattaforme" ha certamente stimolato la fantasia dei giocatori.

Il Tweet è stato subissato di commenti e c'è chi ha subito immaginato una Final Mix per PlayStation 5/Xbox Series X o l'arrivo del gioco su PC e Nintendo Switch. In ogni caso è stato ribadito come l'epopea di Kingdom Hearts 3 terminerà con Re:Mind, con Square Enix già al lavoro sul futuro della serie.

Futuro che include anche il nuovo Kingdom Hearts Project Xehanort per iOS e Android, gioco annunciato nella notte e in arrivo (almeno in Giappone) durante la primavera esclusivamente su smartphone e tablet.