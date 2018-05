Kingdom Hearts 3: la finestra di lancio è ancora fissata entro il 2018

Nell'ultimo report finanziario di Square Enix, il publisher ha confermato che la finestra di lancio di Kindom Hearts 3 è ancora fissata entro il 2018. La compagnia svelerà la data definitiva durante l'E3 2018 di Los Angeles?

Anche se non è stato specificato il periodo di pubblicazione preciso, Square Enix ha ribadito che Kingdom Hearts 3 uscirà entro il 2018, alimentando le speranze di tutti i fan che non vedono l'ora di provare il gioco. Considerando che il publisher ha annunciato a sorpresa di avere in programma una conferenza all'E3 2018, fissata per lunedì 11 giugno alle 19:00 italiane, le probabilità di conoscere ulteriori dettagli sul titolo alla fiera losangelina sono molto consistenti.

Durante la conferenza di Square Enix conosceremo finalmente la data di lancio precisa di Kingdom Hearts 3 su PlayStation 4 e Xbox One? Con l'occasione daremo uno sguardo ancora più approfondito alle meccaniche di gioco e alle caratteristiche della nuova avventura? Per saperlo non rimane che attendere l'appuntamento fissato per lunedì 11 giugno.

Intanto, a proposito di E3 2018, ricordiamo che nella giornata di ieri Sony Interactive Entertainment ha diffuso le prime informazioni ufficiali sulla PlayStation Conference. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.