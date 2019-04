Kingdom Hearts 3 è finora il gioco più venduto del 2019 negli USA

I tempi di sviluppo sono stati particolarmente dilatati, ma sembra che la lunga attesa non si sia infine rivelata vana, né per i giocatori né tanto meno per Square-Enix: Kingdom Hearts 3 è fino a questo momento il gioco più venduto del 2019, quantomeno per quanto concerne il mercato statunitense.

La notizia è stata confermata da Mat Piscatella, noto analista di NPD Group. Secondo quanto apprendiamo dalle sue informazioni, l'action-RPG di Square, recentemente aggiornatosi con la Modalità Critica, è immediatamente seguito in classifica da Tom Clancy's The Division 2 e da Anthem, i due looter-shooter sviluppati rispettivamente da Ubisoft Massive e da BioWare. Di seguito, trovate la lista dei 10 giochi più venduti ad oggi negli USA nel corso del primo quarto nel 2019:

Kingdom Hearts III

The Division 2

Anthem

Resident Evil 2

Red Dead Redemption II

Jump Force

Super Smash Bros. Ultimate

Sekiro: Shadows Die Twice

Call of Duty: Black Ops 4

New Super Mario Bros. U Deluxe

Buoni quindi i risultati ottenuti anche da altri due giochi single player come Resident Evil 2, che ha fatto ri-innamorare i fan della serie survival horror di Capcom, e Red Dead Redemption 2, che ha invece riscritto i canoni del genere action-adventure open world. Confermata altresì l'ottima forma di Sekiro: Shadows Die Twice, il nuovo titolo targato From Software che, sebbene basi il suo gameplay su una difficoltà piuttosto punitiva, è riuscito a riscuotere un grande successo a livello commerciale, superando persino i numeri digitali ottenuti nel 2016 da Dark Souls 3.