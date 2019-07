Kingdom Hearts 3 negli USA: è ora il gioco più venduto della saga!

Kingdom Hearts 3 ha esordito sul mercato videoludico occidentale nel corso del gennaio 2019, riportando sugli schermi la grande saga sviluppata dal team di Square Enix.

Il titolo ha permesso ai videogiocatori di tornare a dedicarsi all'esplorazione di innumerevoli mondi in compagnia di Sora, Paperino, Pippo ed un grande numero di personaggi appartenenti agli universi di casa Disney e Pixar. Attesissimo dai fan della saga, Kingdom Hearts 3 ha raggiunto traguardi commerciali decisamente di rilievo, tanto in Oriente quanto in Occidente. Il gioco infatti guida la classifica dei giochi più venduti in Giappone nel 2019, ma non solo. Secondo quanto segnalato da Matt Piscatella, analista del mercato videoludico del team NPD, il gioco ha conquistato anche i videogiocatori statunitensi. Negli USA, Kingdom Hearts 3 risulta ora essere il capitolo più venduto dell'intera saga Square Enix! Ma non solo: il gioco rappresenta anche il secondo gioco di maggior successo per la prima metà del 2019 videoludico statunitense.



Il terzo episodio della saga va dunque a superare i risultati di vendita conseguiti negli USA da Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2 e dagli altri capitoli legati, a diverso titolo, a questa grande avventura videoludica. Cosa ne pensate, qual è il vostro capitolo preferito della serie? Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che Kingdom Hearts 3 si amplierà presto grazie all'espansione Re Mind.