Kingdom Hearts 3: un giro nel mondo di Toy Story su Xbox One X (Spoiler)

Dopo avervi portato a spasso nel mondo di Hercules, con il Monte Olimpo e la città di Tebe infestate dagli Heartless, e nel Regno di Corona di Rapunzel, quest'oggi vi facciamo fare un giro nel coloratissimo mondo di Toy Story!

Il filmato di gameplay che vi proponiamo in cima a questa notizia, lungo ben 11 minuti, è stato catturato su Xbox One X e vi permette di dare uno sguardo alla differenti ambientazioni che caratterizzano il mondo dei simpatici personaggi di Pixar. Dalla stanza di Andy al giardino di casa sua, passando per l'immancabile negozio di giocattoli. È superfluo specificare che, se non volete rovinarvi la sorpresa, è sconsigliabile guardare il video, poiché sono presenti degli inevitabili spoiler.

Kingdom Hearts 3, dopo un'attesa durata più di dieci anni, debutterà su PlayStation 4 e Xbox One martedì 29 gennaio. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la recensione di Kingdom Hearts 3 a cura del nostro Antonello Bello, che ha promosso il gioco con qualche riserva.