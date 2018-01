Kingdom Hearts 3: gli ultimi rumor rivelano l'identità del secondo personaggio giocabile?

Dopo la fuoriuscita dei recenti leak che sembrerebbero confermare la presenza di un mondo dedicato a Monsters Inc,torna sotto la luce dei riflettori grazie a nuovi rumor emersi online nelle ultime ore che parlano di una nuova ambientazione e meccaniche di gameplay inedite, e rivelano l'identità del secondo personaggio giocabile.

KH Insider ha infatti pubblicato la foto di un trafiletto tratto da una pagina di PlayStation Official Magazine Australia, in cui vengono rivelate diverse informazioni sul prossimo capitolo della serie. Nell'articolo possiamo infatti leggere che in Kingdom Hearts 3 saranno presenti le ambientazioni di Toy Story, Rapunzel (già note) e Fantasia e che il gioco sarà "diviso fra le prospettive di Sora e Riku". Sembra dunque che quest'ultimo sia il misterioso secondo personaggio giocabile di cui parlava Nomura qualche mese fa. Per concludere, pare che il gioco includa nuove meccaniche di gameplay come la corsa sui muri e la possibilità di scalare i nemici più grandi. Invitiamo i lettori, tuttavia, a prendere la notizia come un semplice rumor, dal momento che Disney e Square Enix non hanno confermato nulla di tutto ciò.

Kingdom Hearts 3 uscirà nel 2018 su Playstation 4 e Xbox One. Secondo alcune voci di corridoio, la data di lancio verrà annunciata a febbraio.