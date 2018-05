Kingdom Hearts 3: gli utenti immaginano i possibili costumi in arrivo con i DLC

Non dovremo attendere molto per conoscere la data di uscita di Kingdom Hearts 3, ma nel frattempo i fan si stanno divertendo a immaginare i costumi che potrebbero arrivare con i DLC. Vediamo qualche spunto.

Su Reddit è stato aperto un topic a tema, chiedendo agli utenti quali costumi vorrebbero vedere in Kingdom Hearts 3 con i futuri DLC. L'autore della discussione, naturalmente, ha detto la sua: cosa ne direste di un "Final Fantasy Set", con Sora nei panni di Noctis, Pippo in quelli di Kimahri, e Paperino che diventerebbe Vivi? Se poi si rivelassero personaggi giocabili, Riku potrebbe agire a sua volta nelle vesti di Cecil, Kairi come Lightning, Topolino come il Guerriero della Luce, e Lea come Reno.

Altri hanno replicato con la possibilità di recuperare i costumi dei capitoli precedenti, o di altri giochi provenienti dall'universo di Square Enix. Questo, naturalmente, ammesso che il publisher intenda pubblicare dei contenuti aggiuntivi dedicati ai costumi o eventualmente ai nuovi mondi da inserire nel gioco.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli su Kingdom Heart 3 nel corso di giugno (senza dimenticare l'appuntamento con l'E3 2018), rigiriamo a voi la domanda: che genere di DLC vi piacerebbe vedere nel nuovo capitolo della serie? Fatecelo sapere nei commenti.