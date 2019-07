Kingdom Hearts 3 guida la classifica dei giochi più venduti del 2019 in Giappone

Manca ancora un bel po' alla fine del 2019, che non ha ancora esaurito tutte le sue cartucce. Nei prossimi mesi sono attesi sugli scaffali dei pesi massimi come Pokémon Spada e Scudo, ma nel frattempo, con la prima metà dell'anno ormai alle spalle, possiamo già cominciare a fare due conti.

Dai dati pubblicati da Famitsu, è emerso che il gioco più venduto in Giappone dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 è stato Kingdom Hearts 3. Il gioco di Square Enix, arrivato sugli scaffali sul finire del mese di gennaio dopo un'attesa decennale, ha piazzato ben 838.277 copie fino ad oggi. Segue Super Smash Bros. Ultimate, che nel 2019 ha venduto ben 779.845 unità nonostante sia stato lanciato a dicembre dell'anno precedente (il totale delle copie vendute ammonta ad un impressionante 3.140.500).

Ecco a voi la classifica con i 10 giochi più venduti in Giappone dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 (tra parentesi il numero di copie vendute durante l'intero ciclo vitale):

Kingdom Hearts III – 838,927 (Nuovo) Super Smash Bros. Ultimate – 779,845 (3,140,500) New Super Mario Bros. U Deluxe – 643,426 (Nuovo) Resident Evil 2 – 393,688 (Nuovo) Mario Kart 8 Deluxe – 318,492 (2,348,789) Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! – 312,278 (1,565,955) Minecraft – 305,640 (830,685) Super Mario Party – 284,170 (1,049,023) Sekiro: Shadows Die Twice – 260,223 (Nuovo) Splatoon 2 – 224,791 (3,099,211)

È interessante notare che in classifica figurano solamente quattro giochi pubblicati nel 2019. Sei di essi, inoltre, sono esclusivi per Nintendo Switch. Non stupisce più di tanto, dal momento che lo scorso aprile, a poco più di due anni dal lancio, la console ibrida ha superato le vendite complessive di PlayStation 4.