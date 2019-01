Kingdom Hearts 3 in tante nuove immagini: Sora potrà scattarsi dei selfie!

Square Enix ha pubblicato tanti nuovi screenshot di Kingdom Hearts 3 che ci permettono di dare un ulteriore sguardo ai mondi, ai personaggi secondari e alle attività collaterali presenti nel gioco.

Molti sono tratte dal mondo di Ratatouille e hanno per protagonista il piccolo cuoco Remy, ma c'è spazio anche per Winnie The Pooh, Big Hero 6, Monsters & Co, Toy Story e Crepuscopoli. Queste immagini svelano inoltre la presenza di una nuova funzionalità: a quanto pare, Sora potrà sfoderare in qualsiasi momento il suo Gummiphone per scattarsi dei veri e propri selfie in compagnia dei personaggi che incontrerà durante il suo viaggio.

Non è ancora finita! In galleria è anche possibile dare uno sguardo ai loghi ufficiali di tutti i mondi Disney inclusi nella produzione e ad alcuni dei mini-giochi della serie Classic Kingdom, ispirati ai classici LCD degli anni '80: nello specifico, vengono mostrati Mickey's Kitten Catch, Mickey's Mechanical Man e The Klondike Kid.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Kingdom Hearts 3 verrà lanciato su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 29 gennaio. Quest'oggi Square Enix ha anche pubblicato il brano d'apertura del gioco, intitolato Face My Fears e composto da Hikaru Utada e Skrillex.