Kingdom Hearts 3 include un easter egg dedicato a Final Fantasy Versus XIII

Bramato da intere generazioni di fan, Kingdom Hearts III non è più un lontano miraggio, in quanto il titolo sviluppato da Square Enix approderà il 29 gennaio sulle PlayStation 4 e Xbox One europee. A tal proposito, durante l’approfondito test cui la Redazione di Everyeye.it ha recentemente sottoposto il prodotto, è saltato fuori un easter egg davvero curioso. Attenzione: quanto riportato di seguito contiene spoiler.

Nel terzo mondo del gioco, ossia l’entusiasmante e pittoresca Toy Box ispirata appunto all’universo di Toy Story, ci siamo imbattuti infatti nello spettacolare trailer di un gioco fittizio e intitolato ironicamente “Verum Rex”. Visionabile in chiosa, il filmato è in realtà un chiaro riferimento all’incompiuto Final Fantasy Versus XIII, che a distanza di tanti anni dall’annuncio si tramutò invece in Final Fantasy XV.



Come molti fan di vecchia data ricorderanno, il progetto era stato inizialmente affidato a Tetsuya Nomura, creatore della saga di Kingdom Hearts, il quale promise al pubblico un titolo piuttosto dark. In seguito, il progetto evidentemente in difficoltà e quasi accantonato venne invece affidato al collega Hajime Tabata, che lo trasformò nel prodotto che conosciamo ormai tutti.



Con questo curioso filmato, Nomura ha probabilmente voluto darci un piccolo assaggio di quello che avrebbe potuto essere il “suo” Final Fantasy Versus XIII. Non a caso il videogioco fittizio, il cui protagonista sembrerebbe una via di mezzo fra Noctis e Riku, è intitolato appunto "Vero Re", dal latino Verum Rex.

Dopo aver visto il suddetto trailer, non siete anche voi un po' curiosi di conoscere maggiori dettagli sull'incompiuto Final Fantasy Versus XIII? Fateci conoscere la vostra opinione sul filmato attraverso il riquadro destinato ai commenti!