Kingdom Hearts 3 invade la linea metropolitana di Tokyo

Manca pochissimo al lancio di Kingdom Hearts 3 in Giappone e per promuovere al meglio il suo nuovo titolo, Square Enix ha avviato una campagna promozionale all'interno della metropolitana di Tokyo, come accade spesso nel paese del Sol Levante.

Nello specifico le stazioni di Shinjuku e Shibuya sono ora decorate con poster, quadri e grafiche a tema Kingdom Hearts III, non mancano inoltre riproduzioni del Keyblade di Sora e altro materiale promozionale sparso per le stazioni della metro dei due quartieri citati sopra.

Kingdom Hearts 3 uscirà il 25 gennaio in Giappone e arriverà in Europa il 29 gennaio nei formati PlayStation 4 e Xbox One. Square Enix ha previsto un nuovo video promozionale che arriverà il 19 gennaio, inoltre Tetsuya Nomura ha recentemente annunciato il piano di pubblicazione della day one patch con un primo aggiornamento disponibile il 25 gennaio mentre nei giorni successivi arriveranno un filmato segreto e l'epilogo, non presenti su disco per evitare spoiler.