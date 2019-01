Kingdom Hearts 3: Keyblade, magie e combattimenti nel nuovo gameplay trailer

Grazie al nuovo video di gameplay pubblicato oggi, i fan di Kingdom Hearts scopriranno tutto ciò che devono sapere sui potentissimi Keyblade che useranno per aiutare la luce a prevalere sull’oscurità in Kingdom Hearts 3, disponibile il 29 gennaio.

A mano a mano che gli Heartless invadono l’universo, i giocatori dovranno aiutare Sora e i suoi amici a proteggere i mondi Disney e Pixar dall’oscurità e sbloccare il misterioso potere dei Keyblade, delle armi che solo i più forti di cuore possono utilizzare. Per la prima volta nella serie, i Keyblade hanno l’abilità di cambiare forma e acquisire così delle nuove abilità e degli attacchi stupefacenti ispirati ai personaggi e agli elementi di ciascun mondo.

I giocatori potranno anche imparare a usare la magia elementale per sferrare attacchi o difendersi, per esempio creando scivoli di ghiaccio e vortici di vento per navigare nel caos delle battaglie. Sarà anche possibile utilizzare il potere delle Attrazioni, che prendono la forma di varie giostre classiche Disney, o allearsi con Paperino, Pippo e altri personaggi celebri dei mondi Disney e Pixar per cambiare le sorti della battaglia contro l’oscurità.

Le nuove immagini mostrano inoltre un’anteprima della gummiship e danno delle informazioni su come migliorare la sua velocità, gli scudi, la potenza di fuoco e il suo design prima di partire per altri mondi. Sarà possibile vedere anche le varie attività disponibili nel gioco, tra le quali un tuffo nel passato grazie a dei minigiochi del Regno classico ispirati ai giochi elettronici degli anni ‘80 e ai cortometraggi classici Disney.