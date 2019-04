Kingdom Hearts 3, Little Nightmares e The Crew 2 tra i Deals with Gold della settimana

Tornano i Deals with Gold di Microsoft e questa settimana ci sono davvero buone notizie per i videogiocatori che hanno intenzione di recuperare alcuni importanti titoli dello scorso periodo ad un prezzo più che interessante proposto dal colosso di Redmond.

Stiamo parlando infatti di giochi com Kingdom Hearts 3, Little Nightmares e The Crew 2, tre titoli che sicuramente faranno venire l'acquolina in bocca a molti, considerando anche il prezzo a cui vengono proposti.

Partiamo dal primo, senza dubbio il più noto: Kingdom Hearts 3 è l'attesissimo (è il caso di dirlo!) terzo capitolo della saga Square Enix che comprende anche i personaggi Disney. È anche un ottimo periodo per prenderlo, visto l'arrivo della modalità critica previsto per oggi. Per maggiori informazioni sul nostro sito c'è la nostra recensione di Kingdom Hearts 3.

Little Nightmares è invece un platform di Bandai Namco dai toni cupi e le atmosfere memorabili. Ha recentemente superato il traguardo del milione di copie vendute, ed è approdato anche su Nintendo Switch. Qui trovate la nostra recensione di Little Nightmares.

The Crew 2 è invece un racing game arcade di Ubisoft che farà senz'altro piacere agli amanti del genere. Anche in questo caso, sul nostro sito trovate la recensione di The Crew 2, per farvi un'idea del gioco.

Tutto il resto del catalogo delle offerte è disponibile sul sito di Major Nelson. Che ne pensate? Ne approfitterete?