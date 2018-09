Kingdom Hearts 3: Man at Arms forgia una replica della keyblade del mondo dei Caraibi

Man at Arms Reforged torna con un nuovo episodio. Questa volta, i fabbri di Baltimore Knife and Sword hanno accontentato i numerosissimi fan di Kingdom Hearts 3, creando una replica della speciale keyblade che potremo utilizzare nel mondo di Pirati dei Caraibi.

Nel filmato che potete osservare in apertura di notizia, della durata di circa 15 minuti, ci viene illustrato l’intero processo creativo, dallo studio delle immagini e degli screenshot del gioco, alle rifiniture finali. Anche questa volta i ragazzi di Man at Arms sono riusciti a creare una replica pressoché perfetta e fedele praticamente in ogni dettaglio. Che ne pensate?

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Kingdom Hearts 3 sarà disponibile a partire dal 29 gennaio 2019 su Playstation 4, Xbox One e PC, in versione standard, Deluxe Edition e Deluxe Edition + Bring Arts Figures.