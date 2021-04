Kingdom Hearts 3, la mod di cui non sapevate di avere bisogno: centinaia di Paperino!

Diciamoci la verità: sarà pure uno dei maghi più potenti dell'interno universo di Kingdom Hearts, ma alla prova dei fatti Paperino è uno dei compagni di squadra meno utili di sempre e ritardatario cronico in fatto di cure.

Con l'arrivo ufficiale della serie Kingdom Hearts su PC, ai giocatori si sono spalancate delle porte prima precluse: adesso i giochi possono essere moddati. Uno ha quindi ben pensato di risolvere l'annosa questione dell'inutilità di Paperino nella maniera più drastica possibile... moltiplicandolo all'inverosimile in Kingdom Hearts 3!

"Credevate che avere un Paperino in squadra fosse una brutta cosa? Date un'occhiata qui". La mod dello YouTuber BobJerry porta sul campo di battaglia centinaia e centinaia di cloni dello stregone starnazzante, così tanti che il motore grafico arranca subendo dei pesanti rallentamenti. Per provare l'efficacia della sua armata, il modder ha gettato nella mischia Dark Riku e Saix dando il via ad un combattimento all'ultimo sangue. Godetevelo nel video in apertura di notizia, fino all'inaspettato finale: se aguzzate la vista, noterete anche un Pippo in mezzo a tutte quelle penne.