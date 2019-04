Kingdom Hearts 3: la Modalità Critica è ora disponibile!

Come promesso, Square Enix ha reso disponibile la tanto attesa Modalità Critica di Kingdom Hearts 3 nell'ambito di un aggiornamento gratuito per PlayStation 4 e Xbox One.

Grazie ad essa, i giocatori possono rivivere l'intera avventura ad una difficoltà più elevata in grado di appagare anche i veterani della saga. A tal fine, la Modalità Critica dimezza il numero di HP ed MP massimi di Sora e riduce la frequenza di comparsa dei situation commands. Per far fronte a quest'ardua sfida, il protagonista dell'avventura avrà tuttavia a disposizione nuove abilità esclusive di questo livello di difficoltà.

Oltre alla Modalità Critica, l'aggiornamento introduce anche un'opzione che permette ai giocatori di trasferire i Kayblade ottenuti in una nuova partita. Le statistiche di forza delle armi importate vengono riportate al loro livello base, ma grazie a questa funzionalità è possibile utilizzare fin da subito dei Keyblade che normalmente non potrebbero essere ottenuti prima delle fasi finali del gioco.

Kingdom Hearts 3, ricordiamo, è disponibile solamente su PlayStation 4 e Xbox One. Ancora nessuna notizia, purtroppo, riguardo ad un'eventuale versione per PC. E se venisse annunciata durante la conferenza E3 2019 di Square Enix? Attendiamo, tra l'altro, anche informazioni sui DLC e la grande espansione.