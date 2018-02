Kingdom Hearts 3: i modelli dei personaggi e il mondo di Monsters, Inc. nei nuovi scatti

In seguito al reveal del nuovo spettacolare trailer del gioco,ha pubblicato nella giornata di oggi una nuova serie di immagini per l'atteso, atteso su PS4 e Xbox One nel corso di quest'anno.

La serie di immagini, che potete ammirare in calce alla notizia, mettono in mostra i modelli di Sora, Pippo, Topolino e degli altri personaggi in alta definizione, affiancati da diversi screenshot incentrati sul mondo di Monsters, Ince di Toy Story. mostrato proprio nel recente trailer. Abbiamo inoltre occasione di osservare più nel dettaglio i nuovi outfit di Riku e di Re Topolino.

Lasciandovi alla visione degli scatti, vi ricordiamo che Kingdom Hearts III è atteso durante il 2018 su PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente, Tetsuya Nomura ha rivelato diversi dettagli sul gioco durante un'intervista. La data di lancio definitiva del gioco dovrebbe essere annunciata durante la prossima edizione dell'E3.