Kingdom Hearts 3: i mondi di Toy Story e Frozen si mostrano in un nuovo video gameplay

Direttamente dal Tokyo Game Show, arriva un nuovo filmato di gameplay di Kingdom Hearts 3 che mostra i protagonisti in azione nei mondi di Toy Story e Frozen.

Inutile precisare che, se non volete alcuna anticipazione, vi sconsigliamo di proseguire con la lettura e con la visione del filmato, che abbiamo allegato in apertura di notizia. Il video comincia nel negozio dei giocattoli del mondo di Toy Story e mostra numerosi combattimenti. Sora, Paperino e Pippo sono affiancati dallo sceriffo Woody, e in un filmato interagiscono anche con Buzz Lightyear e i soldatini giocattolo. La sessione tratta dal mondo di Frozen mostra invece il nostro amato trio scivolare a bordo dello scudo di Pippo lungo il pendio di una montagna innevata, mentre vengono inseguiti da alcuni, grossi nemici volanti.

Ricordiamo che Kingdom Hearts 3 verrà pubblicato il prossimo 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One. Nei giorni scorsi è stata svelata la copertina ufficiale disegnata dal director Tetsuya Nomura e mostrata una boss battle nel Mondo Oscuro che, vi avvertiamo, potrebbe rappresentare uno spoiler. Nel gioco finale ci saranno più di 10 mondi, oltre 20 mini-giochi e anche un filmato segreto, la cui modalità di sblocco non è ancora stata definita.