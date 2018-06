Kingdom Hearts 3: il mondo di Toy Story e di Hercules in 30 minuti di gameplay

Dopo l'ultimo trailer dedicato al mondo dei Pirati dei Caraibi, Kingdom Hearts 3 è tornato a mostrarsi in azione in oltre 30 minuti di gameplay. Le nuove sequenze di gioco sono ambientate nei mondi di Hercules e Toy Story.

La sequenza di gioco, basata sulla versione Xbox One del titolo, è stata mostrata in diretta durante un livestream di Square Enix. Il video riportato in cima alla notizia è dedicato al mondo di Toy Story, mentre i due filmati in basso sono ambientati in quello di Hercules.

Oltre a gettare uno sguardo più approfondito sulle ambientazioni, i nuovi filmati di gameplay cie permettono di dare un'ulteriore occhiata alle meccaniche di gioco, ai combattimenti e alle fasi esplorative, nell'attesa che Kingdom Hearts 3 debutti il 29 gennaio 2019 su PlayStation 4 e Xbox One.

Ricordiamo che, stando alle recenti dichiarazioni di Tetsuya Nomura, il titolo includerà diversi personaggi giocabili nel corso dell'avventura, e che dopo la pubblicazione del gioco potrebbero arrivare nuovi contenuti aggiuntivi tramite DLC (anche se non sembra previsto nessun Season Pass).