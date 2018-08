Kingdom Hearts 3: niente dettagli sui boss finali prima del lancio, saranno una sorpresa

Parlando ai microfoni di IGN Usa, il community manager Sunil Godhania ha dichiarato che Square Enix non ha nessuna intenzione di sbottonarsi sui boss finali di Kingdom Hearts 3. Fino al lancio del gioco, infatti, non verrà svelato nessun dettaglio sul loro conto.

In ogni mondo di gioco contenuto al suo interno, Kingdom Hearts 3 includerà uno speciale boss finale da affrontare sul campo di battaglia. Stando alle parole del community manager Sunil Godhania, l'identità di questi boss verrà mantenuta segreta da Square Enix fino al lancio del gioco, permettendo ai giocatori di scoprirli in prima persona nel corso dell'avventura.

In questo modo, dunque, i boss finali di Kingdom Hearts 3 resteranno una sorpresa per tutti i fan che decideranno di giocare con il nuovo capitolo della serie a partire dal day one. Ricordiamo che Kingdom Hearts 3 sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 29 gennaio 2019. Oltre alla standard edition, il titolo sarà distribuito anche in Deluxe Edition e Deluxe Edition + Bring Arts Figures. Per un approfondimento sull'atteso titolo di Square-Enix vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima.