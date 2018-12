Kingdom Hearts 3: Nomura commenta il presunto furto delle copie del gioco

Un numero imprecisato di copie di Kingdom Hearts 3 si trova già nelle mani di alcuni videogiocatori sparsi nel mondo. Nella giornata di ieri sono apparse in rete numerose fotografie che lo testimoniano, oltre a materiale video tratto dal gioco con potenziali spoiler.

Stando a quanto riferito da AllGamesDelta, potrebbe essersi trattato di un furto. Molte delle copie trafugate, infatti, sono già finite in vendita sui marketplace a prezzi che partono da 100 dollari. La maggior parte dei fan, in ogni caso, è ora preoccupata per gli spoiler, dal momento che manca più di un mese alla pubblicazione e nel frattempo potrebbero finire in rete informazioni fondamentali sulla trama.

L'accaduto ha spinto il director Testuya Nomura ad intervenire personalmente con un comunicato ufficiale, nel quale spiega che Square Enix è al corrente della situazione ed invita i giocatori a non diffondere materiale video. Ha poi tranquillizzato i fan spiegando che l'epilogo e il filmato segreto, che rappresentano gli spoiler più grossi, verranno pubblicati tramite un aggiornamento dopo il lancio del gioco (non sono su disco), e che quindi non c'è il rischio di scoprirli in anticipo.

"Siamo al corrente del fatto che una piccola parte di Kingdom Hearts 3 stia circolando in rete prima della pubblicazione ufficiale. Sappiamo anche com'è successo. Ci dispiace che ciò abbia fatto preoccupare i fan eccitati per l'uscita del gioco. L'intero team è al lavoro da ieri notte (ora giapponese) per capire cosa fare per migliorare la situazione, ma per prima cosa vogliamo chiedervi di non condividere quei video. L'epilogo del gioco e il filmato segreto, che rappresentano gli spoiler più grandi in assoluto, verranno pubblicati dopo l'uscita e non verranno mostrati prima. Vogliamo che tutti si godano l'esperienza nello stesso modo, per cui vi chiediamo di supportarci. Siamo anche riconoscenti nei confronti dei nostri fan che hanno già avvertito gli altri della presenza degli spoiler. Grazie davvero. Manca solo un mese all'uscita. Godiamocelo assieme quando verrà pubblicato il 29 gennaio".



Ci auguriamo che i giocatori recepiscano il messaggio di Nomura, ma ma allo stesso tempo vi invitiamo a prestare attenzione in rete poiché in questi giorni è molto facile imbattersi in materiale proveniente dal gioco. Ricordiamo che Kingdom Hearts 3 verrà pubblicato il 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One. Pochi giorni fa sono state pubblicate delle immagini di Frozen, dell'Organizzazione XII e della Torre Misteriosa.