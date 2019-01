Kingdom Hearts 3 non includerà altri mondi Disney oltre a quelli annunciati

Intervistato da Newsweek, il Co-Direttore di Kingdom Hearts 3, Tai Yasue, ha rivelato come lui ed il suo team non abbiano in programma di annunciare ulteriori mondi a tema Disney per il gioco.

"Potremmo inserire ulteriori IP targate Disney in Kingdom Hearts 3, per attirare ad esempio un pubblico più vasto, ma non lo faremo" Yasue esordisce con queste parole, e continua: "La ragione principale per la quale abbiamo inserito mondo come Rapunzel e Frozen è che ci piacevano molto, in termini di gameplay ci sono tantissime cose che potrete fare con un pupazzo di neve o con una principessa dai capelli lunghissimi..."

E poi conclude: "Non prevediamo di annunciare altri mondo Disney in futuro ma queste nuove introduzioni ci hanno permesso di sperimentare idee fresche e originali per la serie." Per molti, il fatto che Tai Yasue evidenzi il termine "Mondi Disney" farebbe pensare alla possibile introduzione di altri universi tratti dai giochi Square Enix in Kingdom Hearts 3 ma per il momento si tratta solamente di speculazioni non supportate da indizi concreti.