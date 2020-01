Kingdom Hearts 3: non sono previsti altri DLC e update; nessun piano per la Final Mix

In vista del lancio del DLC ReMind, prevista per domani su PlayStation 4 e per il 25 febbraio su Xbox One, quest'oggi Square Enix ha pubblicato due nuovi aggiornamenti per Kingdom Hearts 3 che hanno migliorato differenti aspetti del gioco e aggiunto due nuovi Keybalde, Oathkeeper e Oblivion.

In aggiunta a ciò, i vertici della compagnia giapponese hanno anche pubblicato un Q&A sul proprio account Twitter ufficiale, che ha delineato parte del futuro della saga. Abbiamo così appreso che al momento non sono previsti nuovi aggiornamenti per Kingdom Hearts 3, pur non essendo totalmente esclusi in futuro, e che ReMind rappresenta il solo e unico DLC del gioco. Il team, infatti, si è già messo al lavoro sul prossimo episodio della saga. "Non abbiamo altri aggiornamenti pianificati al momento, ma se qualcosa dovesse cambiare in futuro ve lo faremo sapere", si legge su Twitter. "Per quanto riguarda i DLC, ReMind è il primo e l'ultimo. Siamo già al lavoro sul prossimo gioco".

Non ci sono piani neppure per la realizzazione di un'edizione Final Mix. Kingdom Hearts 3 si è già espanso con degli aggiornamenti, e presto lo farà anche con il DLC, pertanto a differenza del passato non c'è bisogno di un'edizione finale.

Nell'ambito dello stesso Q&A abbiamo anche appreso dell'apertura di due nuovi team per il franchise Kingdom Hearts, attualmente al lavoro su altrettanti giochi, uno dei quali verrà svelato "sorprendentemente presto". È inoltre atteso un annuncio inaspettato su Kingdom Hearts Union χ.