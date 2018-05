Kingdom Hearts 3: nuove informazioni sul gioco arriveranno questa settimana

Come segnalato da KH13 e KHInsider, questa settimana Square-Enix terrà uno speciale evento dedicato a Kingdom Hearts III per permettere alla stampa internazionale di provare con mano il gioco.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul Kingdom Hearts III Invitation Premiere Event ma come riportato da Gematsu l'embargo per la pubblicazione delle impressioni sulla prova scadrà venerdì 18 maggio alle 15:00, ora italiana. E' dunque probabile che nuove informazioni possano emergere dall'evento stampa, non è chiaro tuttavia se allo scadere dell'embargo verrà pubblicato materiale promozionale come immagini, trailer e video, o se per nuovi contenuti di questo tipo sarà necessario attendere.

Nessuna conferma riguardo il possibile annuncio della data di uscita, che potrebbe in ogni caso essere annunciata all'E3 di Los Angeles: Kingdom Hearts III dovrebbe essere uno dei grandi protagonista della conferenza Square-Enix in programma per lunedì 11 giugno alle 19:00, ora italiana. Nelle scorse settimane, il publisher giapponese ha ribadito che Kingdom Hearts 3 uscirà nel corso del 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, restiamo quindi in attesa di saperne di più.