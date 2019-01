Kingdom Hearts 3: i nuovi artwork mostrano i Keyblade che utilizzerà Sora

A meno di tre settimane dal lancio ufficiale di Kingdom Hearts 3, Square Enix ha pubblicato 10 nuovi artwork che mostrano i differenti Keyblade che il protagonista Sora brandirà nel corso del suo viaggio. Se non volete alcun tipo di anticipazione, vi consigliamo caldamente di interrompere la lettura e di non guardare le immagini raccolte in galleria.

I più attenti di voi non avranno particolari difficoltà ad identificarli, poiché presentano i tratti distintivi dei mondi ai quali appartengono. Il Keyblade di Big Hero 6, ad esempio, ha i colori tipici dell'armatura di Baymax, mentre sull'elsa presenta i Microbot creati da Hiro. Quello di Frozen, oltre ad essere ghiacciato, include un piccolo ciondolo a forma di Olaf.

Gli altri li lasciamo scoprire a voi. Trovate tutti gli artwork all'interno della galleria allegata in calce, disposti nel seguente ordine: Big Hero 6, Frozen, Hercules, Kingdom Key, Monsters & Co., Pirati dei Caraibi, Shooting Star, Rapunzel, Toy Story e Winnie the Pooh. Non è escluso, in ogni caso, che nel gioco siano presenti altri Keyblade segreti da sbloccare, oltre a quelli mostrati in questa sede.

Qual è il vostro preferito? Ricordiamo che Kingdom Hearts 3 verrà lanciato su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 29 gennaio. In questi giorni, il game director Tetsuya Nomura ha confessato che senza le licenze di Pixar e Toy Story non avrebbe mai acconsentito a sviluppare il gioco.