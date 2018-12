Kingdom Hearts 3: i nuovi artwork sono dedicati a Kairi

L'uscita di Kingdom Hearts 3 si fa sempre più vicina, e la campagna marketing sta per entrare nel vivo. Nel corso di questo mese verranno pubblicati ben tre nuovi video, tra i quali sono compresi il trailer finale e uno spot di 30 secondi che verrà proiettato nelle sale cinematografiche.

Nell'attesa di poter ammirare nuovamente Kingdom Hearts 3 in azione, quest'oggi possiamo consolarci con due stupendi artwork che ritraggono Kairi, uno dei personaggi principali della saga che non salterà l'appuntamento con il terzo capitolo. In entrambe le immagini la giovane impugna fieramente il suo Keyblade Fatalità, che presenta un motivo floreale e un frutto di Paopu attaccato ad esso. Come i fan ben sanno, questo frutto ha un significato davvero speciale: si dice che se due persone lo mangiano assieme, saranno destinate ad essere legate per sempre.

Questa non è la prima volta che abbiamo l'opportunità di vedere Kairi in Kingdom Hearts 3, visto che apparve anche nel trailer dedicato ai Pirati dei Caraibi proiettato durante l'E3 2018. La ragazza indossa un nuovo vestito, di colore rosa come i precedenti, e presenta un taglio di capelli più corto rispetto a quello sfoggiato nel secondo capitolo.

Kingdom Hearts 3 verrà pubblicato il 25 gennaio 2019 su PlayStation 4 e Xbox One. Per festeggiare l'inizio della fase gold, Square Enix ha pubblicato il nuovo trailer "Insieme", nel quale viene offerta una panoramica degli innumerevoli personaggi e dei loro mondi.