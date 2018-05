Kingdom Hearts 3: nuovi dettagli su Ralph Spaccatutto e i minigame Classic Kingdom

Dopo la presentazione a porte chiuse di Kingdom Hearts 3, Square Enix ha svelato che il personaggio di Ralph Spaccatutto sarà presente sotto forma di evocazione. Apprendiamo inoltre che i minigame Classic Kingdom saranno distribuiti attraverso il gioco free-to-play Kingdom Hearts Union X.

Ralph Scappatutto, il protagonista dell'omonimo film animato, sarà presente in Kingdom Hearts 3 sotto forma di evocazione: in uno dei livelli disponibili nella demo, infatti, era possibile richiamare il personaggio durante i combattimenti grazie al link system "8-bit Blast". Una volta attivato questo sistema, avremo a disposizione un tempo limite per riposizionare una serie di blocchi sul campo di battaglia, prima che Ralph li distrugga con il proprio pugno così da danneggiare tutti i nemici nei dintorni.

Square Enix ha inoltre precisato che i minigame del Classic Kingdom (simili ai famosi Game&Watch degli anni '90) verranno distribuiti anche attraverso il gioco free-to-play Kingdom Hearts Union X. Al momento, tuttavia, non è chiaro quanti ne verranno resi disponibili, ma sappiamo con certezza che nella versione finale del gioco ce ne saranno più di venti.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima di Kingdom Hearts 3, in attesa della data di uscita che verrà svelata finalmente entro il mese di giugno.