Kingdom Hearts 3: nuovi video e uno spot in arrivo a dicembre

Kingdom Hearts III riceverà tre nuovi video nel mese di dicembre, tra cui il Final Trailer e uno spot da 30 secondi che sarà proiettato anche nelle sale americane prime dei grandi blockbuster della stagione natalizia.

Nello specifico, il 10 dicembre verrà pubblicato un nuovo video, il Final Trailer arriverà il 18 dicembre e il 21 dicembre verrà pubblicato lo spot da 30 secondi per il circuito cinematografico. Una campagna marketing in grande stile per uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, disponibile in Giappone dal 25 gennaio 2019 e in Europa dal 29 dello stesso mese nei formati PlayStation 4 e Xbox One.

Kingdom Hearts 3 è entrato recentemente in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato, il publisher si prepara ora a stampare e distribuire le copie nei negozi, restiamo in attesa di vedere il nuovo materiale promozionale preparato per il mese di dicembre.