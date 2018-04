Kingdom Hearts 3: un nuovo mondo e un personaggio Disney saranno svelati a breve?

Durante l'evento di Kingdom Hearts Union X organizzato dai fan del gioco, Tetsuya Nomura ha fatto capire che presto Square-Enix svelerà un nuovo mondo e un personaggio Disney destinati a fare la loro comparsa in Kingdom Hearts 3.

Secondo quanto riferito dal sito KHInsider, Nomura avrebbe dichiarato che in Kingdom Hearts III e Kingdom Hearts Union X faranno la loro comparsa "un mondo e un personaggio provenienti da una delle nuove proprietà intellettuali di Disney, l'eroe in questione sarà utilizzabile come Summon da Sora."

Il Game Director e produttore del gioco non ha rivelato altri dettagli, se non che il mistero sarà svelato "in uno dei prossimi filmati in arrivo". Facile ipotizzare come Square-Enix voglia promuove massicciamente il gioco al prossimo E3 di giugno, in vista del lancio previsto per l'autunno su PlayStation 4 e Xbox One.

Durante il Fan Festival di Kingdom Hearts Union X, Square-Enix ha pubblicato un trailer di Kingdom Hearts 3 dedicato ai minigiochi in stile Game & Watch, secondo gli ultimi rumor il nuovo mondo Disney in arrivo potrebbe essere quello di Frozen, non ci resta che attendere conferme o smentite in merito.