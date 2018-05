Kingdom Hearts 3: nuovo Q&A e gameplay con Francesco Fossetti (replica)

Nei giorni scorsi, il nostro Francesco Fossetti è volato a Los Angeles per provare in anteprima il tanto atteso Kingdom Hearts 3. Le cose da dire al riguardo sono innumerevoli, pertanto quest'oggi ha condotto una nuova sessione Q&A interamente dedicata al titolo di Square Enix!

Durante la trasmissione andata in onda sui nostri canali Twitch e YouTube quest'oggi a partire dalle ore 17:00, Francesco ha risposto alle innumerevoli domande poste dai membri della community di Everyeye. Spazio alla storia, ai personaggi, ai mondi presenti, alle meccaniche di gameplay, alle evocazioni e a tanto altro! Per l'occasione sono anche state mostrate tantissime scene di gameplay (pre-registrato) tratte dai mondi di Hercules e Toy Story!

Se vi siete persi la diretta, potete rimediare grazie alla replica che trovate in cima a questa notizia. La trasmissione è andata in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica poco prima dell'inizio delle future live. L'iscrizione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con i membri della community e la redazione.

L'uscita è prevista per quest'anno su PlayStation 4 e Xbox One, ma la data precisa verrà svelata a giugno. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo all'anteprima di Kingdom Hearts 3 a cura di Francesco Fossetti.