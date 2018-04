Kingdom Hearts 3: il nuovo trailer Classic Kingdom mostra i minigiochi stile LCD anni '80

In occasione del Kingdom Hearts Union X Dandelion Meeting, Square-Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Kingdom Hearts III intitolato Classic Kingdom e incentrato sui minigiochi in stile Game & Watch ispirati ai classici Disney.

Tra i minigiochi in stile LCD inclusi in Kingdom Hearts 3 troviamo The Barnyard Battle, The Karnival Kid, Giantland e Musical Farmer, titoli che riprendono il gameplay basilare dei videogiochi portatili degli anni '80. Questi saranno inclusi in Kingdom Hearts 3 ma non è chiaro se Square-Enix abbia intenzione di lanciarli anche su mobile, ipotesi non del tutto esclusa.

Purtroppo il nuovo trailer di Kingdom Hearts III non svela la data di uscita del gioco, genericamente fissata per l'autunno 2018 salvo ulteriori ritardi. Il publisher ha più volte dichiarato che il lancio non subirà ulteriori ritardi e sembra che l'E3 di giugno possa essere la location ideale per saperne di più.

Secondo alcune teorie, il lancio potrebbe avvenire tra settembre e ottobre, in contemporanea con le ultime tappe del Kingdom Hearts Orchestra World Tour Encore, il concerto farà capolino anche in Italia, a Milano, il prossimo 22 settembre.